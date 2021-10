Faro: Vai falar-se de cancro da mama na Biblioteca Municipal

A sessão tem lugar na segunda-feira, dia 25 de outubro, das 15:00 às 16:30, no auditório da Biblioteca Municipal de Faro e tem como principal objetivo sensibilizar a comunidade algarvia para a prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama.

A sessão informativa “Saúde em dia” sob o mote “Cancro da Mama – o que precisamos de saber?”, faz parte da iniciativa “Outubro Rosa” e pretende divulgar informação pertinente sobre os tratamentos atuais disponíveis e os recursos de apoio à mulher e família, uma vez que a doença tem um impacto significativo na qualidade de vida do doente e também dos seus familiares.

A iniciativa é o resultado da parceria entre o Espaço Saúde 360º Algarve, a Liga Portuguesa Contra o Cancro – Grupo de Apoio de Faro, a Associação Oncológica do Algarve e a Associação Partilhas e Cuidados, contando com a participação da Dr.ª Margarida Faria, Coordenadora Técnica do rastreio do Cancro da Mama da Associação Oncológica do Algarve, da Dr.ª Esperança Pereira, Técnica da Liga Portuguesa Contra o Cancro – Grupo de Apoio de Faro e da Dr.ª Sandra Matinhos, Presidente da Associação Partilhas e Cuidados.

O Espaço Saúde 360º Algarve é um projeto promovido pela Plata521forma Saúde em Diálogo e financiado pelo Programa Operacional Regional – CRESC Algarve 2020 e pela Portugal Inovação Social através de Fundos da União Europeia, que decorre até dezembro de 2022. O seu passa por favorecer os determinantes comportamentais inerentes a um estilo de vida saudável, com avaliação final do impacto da intervenção na qualidade de vida e bem-estar de cada utente, através de uma abordagem integrada e centrada no cidadão e assente em parcerias e colaborações locais, tais como: municípios, freguesias, unidades de saúde, IPSS, associações de doentes, e outras entidades públicas e privadas na área social e da saúde.

A participação na sessão é gratuita e aberta ao público em geral, mediante inscrição obrigatória aqui.

PUB