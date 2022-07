Feira Medieval de Silves regressa em agosto

Após dois anos de interregno, a Feira Medieval regressa à cidade de Silves, de 10 de 20 de agosto, com 11 dias de recriação histórica do período medieval da antiga capital do Reino do Algarve, numa viagem no tempo que convida a experienciar “Um dia na História”.

O quotidiano da Xilb islâmica numa das sextas-feiras do ano de 1147 dá mote a esta edição do evento, que vai encher a madinat Xilb de momentos e sons já tão conhecidos, como as boas vindas dadas pelo Vizir, o chamamento à oração pelo Al-Muezzin, o burburinho dos vendedores e o som da música daqueles dias.

Dois torneios diários, um espetáculo no Castelo, uma dezena de pontos de animação fixos, animação itinerante, seis praças de tascas medievais, dois roupeiros, um espaço educativo e lúdico dirigido aos mais novos (Xilb dos Pequenos), mais de duas dezenas de grupos de animação vão animar as ruas de Silves durante 11 dias.

Haverá ainda espaço para um acampamento berbere com mercadores de produtos exóticos, ferreiros, carpinteiros e oleiros a trabalhar nos seus ofícios e as habituais experiências medievais, que serão apenas alguns dos atrativos desta Feira Medieval de Silves, onde marcarão presença mais de uma centena de expositores, entre artesãos, mesteirais, doçaria, místicos, mercadores e mouraria.