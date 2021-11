Fernando Pessanha apresentou livro de pirataria em VRSA

O historiador Fernando Pessanha apresentou a 18 de novembro, na Biblioteca Municipal Vicente Campinas, em Vila Real de Santo António, o seu novo livro intitulado “A pirataria no extremo sotavento algarvio nos alvores da Idade Moderna”.

A sessão contou com a participação do autor, Fernando Pessanha, da vereadora da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Conceição Pires, da diretora regional da Cultura do Algarve, Adriana Freire Nogueira e do comandante do porto de Vila Real de Santo António, Rui Vasconcelos de Andrade.

O capitão do porto vilarrealense esteve presente em representação da Marinha Portuguesa, que publicou originalmente a investigação de Fernando Pessanha em 2019.

Fernando Pessanha, que desempenha atualmente funções de técnico superior de cultura do Arquivo Histórico Municipal António Rosa Mendes, deu a conhecer a atividade do corso e da pirataria na foz do Guadiana, identificando alguns ataques que decorreram no concelho de Santo António de Arenilha, além da origem dos principais grupos de piratas e de cavaleiros da Ordem de Cristo que protegiam a costa portuguesa.

O historiador salientou ainda a “necessidade de se desenvolverem projetos de investigação que atribuam visibilidade ao concelho e que permitam a criação de novas imagens de marca que viabilizem novas estratégias a nível do turismo cultural”.

