Ferry-boat entre VRSA e Ayamonte já retomou atividade

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O ferry-boat que liga Vila Real de Santo António a Ayamonte voltou hoje à atividade, após o encerramento da fronteira devido à pandemia de covid-19, segundo o jornal Huelva Hoy.

O transporte fluvial regressou hoje à navegação entre as duas margens do rio Guadiana, com uma viagem por hora, entre as 09:00 e as 19:00.

A fronteira entre Portugal e Espanha reabriu no passado dia 1 de julho, mas a ligação fluvial continuou interrompida até ao dia de hoje devido a uma avaria numa das embarcações e a “questões administrativas”, segundo a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António.