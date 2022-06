Festival da Sardinha considerado um dos melhores eventos de verão na Europa

O Festival da Sardinha, promovido pelo município de Portimão desde 1985, lidera a lista dos 25 melhores eventos gastronómicos de verão na Europa, elaborada pelo conceituado site de viagens ‘Big 7 Travel’ e agora divulgada, levando em consideração as sugestões do público, bem como as contribuições da própria equipa editorial.

Segundo os responsáveis por pela lista (disponível em https://bigseventravel.com/25-of-the-best-summer-food-festivals-in-europe/), para além da boa sardinha assada, de outros petiscos típicos e da animação, com relevo para a música ao vivo, o festival portimonense permite aos visitantes conhecerem os costumes e tradições locais, nomeadamente através da reconstituição histórica da descarga da sardinha.

Na última edição antes da pandemia, realizada em 2019, o Festival bateu recordes, atraindo à zona ribeirinha de Portimão cerca de 100 mil visitantes em cinco dias, o que esgotou em várias ocasiões a quantidade de sardinha disponível.

A edição deste ano terá lugar de 03 a 07 de agosto e será antecedida mais uma vez pela reconstituição da descarga de peixe, marcada para dia 02 de agosto.

Durante os cinco dias do evento gastronómico, a sardinha assada no pão voltará a ser rainha, acompanhada pela batata cozida e pela salada à algarvia, servida nos diversos restaurantes da zona entre pontes e nas barraquinhas das associações e clubes locais, que disponibilizam mais de mil lugares sentados para degustar daquele ex-libris gastronómico.

Toda a zona ribeirinha, entre o Museu de Portimão e a antiga Lota, vai receber bancas de artesanato e doçaria, com muita animação de rua e música.

João Leote e Marisa Liz (dia 03), David Fonseca (dia 04), Bárbara Tinoco (dia 05), Wet Bed Gang (dia 06) e David Carreira (dia 7) serão os artistas nacionais que passarão pelo palco principal.