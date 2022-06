Festival de Caminhadas regressa a Monchique

Com o mote “Vá pelos caminhos da água”, o Festival das Caminhadas, que se realizará entre os dias 10 e 12 de junho, em Monchique, quer invocar este recurso e deixar um apelo à sua preservação.

Do programa fazem parte as caminhadas desportivas, caminhadas temáticas/culturais, caminhadas com piquenique, atividades em família e atividades para os mais pequenos, contadores de histórias, workshops, ateliers, teatros, yoga, observação astronómica, entre outras.

O evento está integrado no calendário anual do Algarve Walking Season (AWS), um projeto regional de promoção conjunta de festivais de caminhadas no Algarve e no projeto “Revitalizar Monchique – Turismo como catalisador”, financiado pelo Turismo de Portugal.

O programa completo está disponível aqui.