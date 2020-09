Festival de Guitarra de Lagoa encerra no Dia Internacional da Música

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O 7º Festival Internacional de Guitarra de Lagoa encerra amanhã, quinta-feira, com o concerto gratuito “Quarteto Concordis com Orquestra Bomtempo”, no Largo do Auditório Carlos do Carmo.

O festival que decorreu ao longo do mês de setembro, com várias atuações pelo concelho, chega ao final no Dia Internacional da Música com um espetáculo de entrada gratuita, às 19h00, com a atuação do “Quarteto Concordis” acompanhados pela “Orquestra Bomtempo”.

No entanto, é necessário levantar bilhete no Centro Cultural Convento de S. José, entre as 09h e as 12h30 ou entre as 14h e as 17h30, ou no local do evento a partir das 18h30.

O espetáculo realiza-se cumprindo com todas as normas de segurança e higiene, em recinto ao ar livre, ainda que delimitado, de acordo com as normas da DGS e planos de contingência criados para o efeito e uso de máscara obrigatório.