Festival de Piano traz talentos dos quatro cantos do mundo a Portimão

Depois de uma edição totalmente online em 2021, a 6.ª edição do Festival Internacional de Piano do Algarve regressa ao Teatro Municipal de Portimão (TEMPO) a partir de 29 de janeiro e até 20 de maio, possibilitando que solistas e orquestras de todo o mundo voltem a tocar perante o público.

O arranque da sexta edição será dado pelo H4nds Duo, composto pelos pianistas António Luís Silva e Tiago Nunes, que já este sábado, dia 29 de janeiro, apresentará um programa composto por obras que “remetem a assistência para duas temáticas associadas à liberdade, que o ano de 2020 a tantos tirou: a fantasia e a dança”. António Luís Silva e Tiago Nunes apresentarão excertos das obras de F. Schubert, A. Dvořák, C. Gluck, Piazzola e Zequinha de Abreu.

O programa segue no dia 5 de fevereiro com a Orquestra Sem Fronteiras (OSF), um projeto criado com o intuito de apoiar e fixar o talento jovem no interior do país, combatendo o abandono do ensino da música e premiando o mérito académico. Nesse concerto juntar-se-á à orquestra a pianista Mrika Sefa, nascida no Kosovo, que já venceu diversos prémios e concursos de música e colabora frequentemente com músicos de toda a Europa, entre os quais se inclui Martim Sousa Tavares, maestro da OSF.

No dia 5 de março, estreia-se no festival o pianista sul-coreano Youngho Park, formado pela Universidade Nacional de Seul e vencedor de diversos prémios e concursos de música internacionais, para interpretar um recital a solo.

A 9 abril, subirá ao palco do Grande Auditório do TEMPO Pablo Lapidusas, pianista natural de Buenos Aires e que iniciou os seus estudos de piano no Brasil, onde atuou em concertos e gravações ao lado de artistas da Música Popular Brasileira e da cena instrumental “canarinha”.

No dia 6 de maio, a jovem Orquestra Sinfónica do Algarve, que fez a sua apresentação oficial a 01 de outubro de 2021, também se estreará neste Festival, sob direção do maestro Armando Mota, sendo acompanhada pelo pianista Leonardo Hilsdorf. Leonardo é um dos principais expoentes da nova geração de pianistas brasileiros, bastante aclamado pela crítica especializada, tendo sido por dois anos um dos solistas selecionados em residência na Capela Musical Rainha Elisabeth da Bélgica, onde trabalhou sob os cuidados de Maria João Pires, sua atual mentora.

O VI Festival Internacional de Piano do Algarve encerra na sexta-feira, 20 de maio, com a Orquestra Metropolitana de Lisboa dirigida pelo maestro Adrian Leaper, acompanhado pelo solista João Rosado.

Os concertos de sexta-feira (5 de fevereiro, 5 de março e 9 de março) têm início às 19:00, enquanto os espetáculos de sábados (6 e 20 de maio) começam às 21:00.

Os bilhetes custam entre 20 e 25 euros e estão à venda online e na bilheteira do TEMPO, aberta de terça a sábado das 13:00 às 18h00 e em noites de espetáculo até ao respetivo início.