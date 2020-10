Festival do Contrabando reinventa-se com edição online

O Festival do Contrabando, que decorre anualmente em Alcoutim, vai ter uma edição online entre os dias 10 e 15 de novembro depois do evento ter sido cancelado em março devido à pandemia de covid-19, anunciou a autarquia.

Esta edição online, através da impressão artística do “Tráfico de Artes do Guadiana”, será um espaço de criatividade, expressão e criação artísticas com a execução de obras de arte de artistas locais, nacionais e internacionais, de acordo com os temas do festival, que poderão ser acompanhadas na página de Facebook do evento.

“Este ano não vamos ter ponte flutuante no rio Guadiana, nem mercado nas ruas das duas vilas, não existirá o frenesim musical e teatral que já caracterizam e fazem com que o Festival do Contrabando seja reconhecido como um evento importante e âncora para a região”, refere o município em comunicado.