Festival Internacional do Caracol de Castro Marim

No fim-de-semana de 19 a

21 de julho, Castro Marim, organiza o tradicional Festival do Caracol, que terá

lugar no Revelim de Santo António.

O conhecido petisco, faz as maravilhas dos apreciadores, um prato com

sabores do mediterrâneo, tanto português como internacional, especialmente, da cozinha

espanhola, francesa e marroquina.

Neste festival é apresentado um programa cultural variado: no dia 19, sexta-feira,

o festival inicia às 19h00 com a atuação

do grupo espanhol “Charanga Los de Ruedo”, depois haverá cante alentejano com

“Cantadores do Desassossego” e a fechar a noite teremos “André Ramos &

Teresa Nunes” pelas 21h30; no sábado, dia 20, o festival iniciará às

20h00, com a participação do grupo espanhol “Charanga Los de Ruedo”, seguido do

concerto das “Moçoilas”, pelas 20h, e mais tarde haverá música popular

portuguesa, da serra algarvia. A acordeonista Celina da Piedade encerrará este

dia com um concerto marcado para as 22h; no último dia, 21 de julho, o festival

iniciará com o cantor Eduardo Ramos, seguindo-se música tradicional portuguesa

com “Quintarolas” e finaliza o domingo com “Kumpania Algazarra”, às 21h30.

O festival do caracol,

pretende destacar Castro Marim como um dos melhores destinos de caracóis do

Algarve, promover os produtos locais e tradicionais, e de igual modo, salientar

e dar a conhecer a cozinha e cultura mediterrânica.