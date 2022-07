Festival “Noites no Mirante” alia a música à gastronomia

Decorre, de 12 a 14 de agosto, a primeira edição do Festival “Noites no Mirante”, no Largo de São Sebastião, em Monchique. Serão três dias de festa em que a música se vai aliar à gastronomia numa fusão de sons, estilos e ambientes.

O Festival arranca com os “The Black Mamba”, com concerto agendado para as 22:00 do dia 12. Os Toj Gatune, iniciam a noite, às 21:00.

No segundo dia, a M80 marca presença no Festival para celebrar os seus 15 anos de existência, numa festa que promete muitas surpresas.

O terceiro e último dia do festival será marcado pelos sons de funk e soul dos “Cais Sodré Funk Connection”, que levarão os visitantes numa viagem pela história da música afro. Svetlana Bakushina Quarteto inicia a noite às 21:00.

“Considerando toda a oferta de festivais de verão que acontecem pelo país fora, o Festival ‘Noites no Mirante’ destaca-se por todo o cenário natural particular da serra de Monchique e que irá conferir ao evento uma envolvência diferente”, refere a autarquia em comunicado.

De entrada livre, o evento “promete distinguir-se de todos os outros, pelas propostas musicais que agrega e pela oferta diversificada para diferentes gostos musicais”, segundo a organização.