Festival Sargo da Costa Vicentina já tem segunda edição confirmada para 2023

O Festival Sargo da Costa Vicentina vai ter uma segunda edição já no próximo ano. Os municípios de Aljezur e Vila do Bispo pretendem repetir a animação, as experiências gastronómicas nos restaurantes aderentes e as ações de sensibilização nas escolas.

Durante 10 dias, os restaurantes aderentes ao Festival apresentaram menus dedicados ao Sargo da Costa Vicentina, proporcionando aos visitantes experiências gastronómicas como pratos de autor, degustações e workshops de cozinha.

Para além destas experiências, o evento promoveu as Jornadas do Sargo da Costa Vicentina, que tiveram lugar no Centro Interpretação da Lota de Sagres, onde se discutiram as estratégias para a promoção e valorização da espécie, fomentando a pesca artesanal sustentável e o aumento do potencial turístico da região.

Foram igualmente desenvolvidas ações de sensibilização nas escolas, como a palestra “Sargo na Costa Vicentina”, destinada a alunos dos municípios de Aljezur e Vila do Bispo, para abordar os ecossistemas marinhos e biodiversidade, o sargo, a importância da pesca na Costa Vicentina, as ameaças e importância da sustentabilidade. O concurso “Eu Vi um Sargo” desafiou as escolas do 1.º ciclo a apresentarem trabalhos sobre o Sargo da Costa Vicentina.

O evento terminou oficialmente no dia 28 de maio, com a realização da sessão de encerramento, que teve lugar na sede da Associação dos Pescadores do Portinho da Arrifana e Costa Vicentina. A iniciativa contou com a participação de José Manuel Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Aljezur, Rute Silva, presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo, Rui Manuel Marreiros de Jesus, representante da Associação Pescadores da Arrifana e Costa Vicentina, Isabel Ferreira, representante da Docapesca e Tiago Verdelhos, da Universidade de Coimbra, que fez um balanço sumário positivo da iniciativa e apresentou as próximas ações do projeto VALSARGO.

O momento integrou também a entrega de prémios do concurso “Eu Vi um Sargo”. Os grandes vencedores foram os alunos que frequentam a Atividade de Enriquecimento Curricular (AEC) de Ambiente do 3.º ano do Centro Educativo Comunitário Multisserviços de Budens.

- Publicidade -

Terminada a sessão, teve lugar um momento de degustação de Sargo da Costa Vicentina.

O Festival resultou de uma parceria com a Universidade de Coimbra no âmbito do projeto “VALSARGO – Valorização do Sargo da Costa Vicentina” – um projeto promovido pela Universidade de Coimbra cofinanciado pelo Programa Operacional MAR2020, através do GAL Pesca do Barlavento do Algarve.