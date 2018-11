Filipe Cabeçadas estreia primeiro álbum em Faro e Portimão

O álbum de estreia do compositor, músico e produtor farense Filipe Cabeçadas, “20.1”, que “movimenta-se por paisagens sonoras do rock independente e pelas estéticas atuais do rock contemporâneo”, vai ser apresentado no Club Farense, dia 24 de novembro, e no Teatro Municipal de Portimão, no dia 29

O músico algarvio Filipe Cabeçadas prepara-se para editar o seu álbum de estreia, “20.1”, a 24 de novembro, com um concerto de apresentação marcado para as 22h00, no Club Farense. Cinco dias depois, no dia 29 de novembro, será a vez de Filipe Cabeçadas atuar no Teatro Municipal de Portimão, às 21h30.

O compositor, multi-instrumentista e produtor farense já participou em diversas bandas, todas com o seu mérito e tempo. O seu percurso musical começa em meados de 1997. Estuda no conservatório de música, enquanto forma os Mindlock e compõe sobre a revolta interior e o inconformismo ao som do metal. Junta-se depois a outras bandas algarvias de rock independente, tais como os Melomeno-Rítmica, Ludo e os Nome. Grava discos, aprende a filosofia das covers e dos bares, e colabora como freelancer com múltiplos artistas.

“20.1” surge agora como o álbum de estreia de Filipe Cabeçadas. “20 é um número de celebração que reúne aventuras e experiências que enchem um caminho musical. O número 1 define um novo tempo dentro desses 20 – uma nova abordagem, um novo desafio”, revela.

Com um conjunto de oito canções escritas durante um período de um ano e meio, “‘20.1’ movimenta-se por paisagens sonoras do rock independente e pelas estéticas atuais do rock contemporâneo”.

O artista confessa: “Tentei reunir estes primeiros vinte anos na minha forma de organização sonora favorita: canções. Com isso em mente, sabia também que tinha algo a dizer, fantasmas a enfrentar, escrever sobre valores e causas que defendo e reflexões contemporâneas às quais buscamos respostas no nosso dia a dia. Não pretendo aprovação ou reconhecimento, mas procurar a verdade em mim através do processo de criação musical”.

JA

