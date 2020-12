Filme de Ana de Sousa é o grande vencedor dos Prémios Cinetendinha

A primeira gala dos prémios Cinetendinha decorreu no passado sábado, no Auditório Solar da Música, em Loulé, distinguindo o filme “Listen”, de Ana Rocha de Sousa, com dois galardões, anunciou a organização.

“Listen” arrecadou os prémios de “Filme Nacional” e “Atriz Nacional” (Lúcia Moniz), enquanto “Tenet”, de Christopher Nolan, venceu na categoria de “Filme do Ano”.

Willem Dafoe venceu na categoria de “Ator Internacional” com a sua interpretação em “O Farol”, de Robert Eggers, enquanto Saoirse ganhou com “Mulherzinhas”.

Já na categoria nacional, o prémio de “Melhor Ator” foi entregue a Ricardo Pereira, pela sua participação em “Golpe de Sol” de Vicente Alvos do Ó. Vítor Norte foi homenageado com o Prémio Cinetendinha Tributo.

Os vencedores foram escolhidos através de uma academia formada por produtores, realizadores, atores, críticos e jornalistas.

A primeira edição destes prémios foi transmitida em direto no Sapo Mag, no portal do Sapo e no site do Cinentendinha, com o jornalista e crítico de cinema Rui Tendinha como anfitrião.

Rui Tendinha tem sido um colaborador habitual da Câmara Municipal de Loulé, responsável pela programação e dinamização do ciclo de cinema integrado no festival MED.

O evento teve o apoio da Câmara Municipal de Loulé e da Loulé Film Office.

