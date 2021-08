Forte do Beliche vai acolher exposição de “Criações do Vento”

O Forte do Beliche, em Sagres, acolhe, de 19 de agosto a 5 de setembro, a exposição de artes plásticas “Criações do Vento”, que integra um conjunto de obras de arte originais de oito artistas do concelho de Vila do Bispo.

Ana Bellande, Janete Akemi, Manuela Caneco, Maria Paula Correia, Michael Gottfried Herrmann, Paula Curi Garnett, Søren Ernst, e Tineke Smit são os artistas que, abraçando o desafio de se inspirarem na relação emocional que os une ao concelho, criaram as obras agora apresentadas ao público, nas áreas da Linogravura, da Escultura, da Pintura e das Artes Decorativas.

Em simultâneo, os dias no Forte serão dinamizados com diversas oficinas artístico-culturais, orientadas pelos artistas residentes e convidados, que desafiarão o público a experimentar, na prática, diferentes técnicas e a criar as suas próprias obras de arte.

A música também marca presença, com uma programação que propõe espetáculos musicais de diferentes sonoridades.

O Forte do Beliche estará aberto às 5ª e 6ª feiras, entre as 10h00 e as 18h00, e aos sábados e domingos, entre as 14h00 as 21h00.

“Criações do Vento” é uma iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Vila do Bispo, integrada no programa “Bezaranha – Há ventos que vêm por bem!”, financiado pelo Programa Operacional CRESC ALGARVE 2020 e FEDER- Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

PUB