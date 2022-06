Fundação Irene Rolo inaugura loja em Tavira

No próximo dia 13 de junho, pelas 10:00, a Fundação Irene Rolo irá inaugurar uma loja no centro na cidade de Tavira.

A loja irá funcionar num espaço da antiga residência de Irene Rolo, na Rua da Liberdade n.º 64. A data de abertura tem para a entidade um especial significado por coincidir com o dia de nascimento da benemérita (dia de Santo António).

O artesanato, acessórios de moda, gifts, impressões personalizadas, entre outros produtos, farão parte do leque de produtos da loja.

Todas as receitas irão reverter para a Fundação Irene Rolo (Instituição Particular de Solidariedade Social), na concretização de projetos em prol da população com deficiência.

Grande parte dos produtos disponibilizados no espaço serão elaborados por pessoas com deficiência, dando desta forma visibilidade ao seu potencial artístico.

Durante alguns períodos da semana os visitantes terão a oportunidade de assistir a demonstrações práticas com a participação dos artesãos, o que constitui uma oportunidade de promoção da autoestima e inclusão social.