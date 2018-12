Futebol Distrital: Imortal aproxima-se do Moncarapachense

O Imortal de Albufeira recebeu e derrotou o Guia por 4-1, em jogo da 11.ª ronda da 1.ª Divisão Distrital do Algarve, em futebol, e reduziu para quatro os pontos de desvantagem em relação ao líder Moncarapachense, que não foi além do nulo no terreno do Lagoa.

Depois da jornada que fechou a primeira volta da competição, a equipa de Moncarapacho segue na primeira posição com 24 pontos, seguida do Imortal com 20. O terceiro lugar é, agora, repartido por Esperança de Lagos, que folgou, e Quarteira, que foi ganhar (2-3) ao terreno do Messinense, somado ambos 17 pontos.

O Almancilense, que ganhou (1-3) em Silves, alcançou o 11 Esperanças, que empatou a zero em Vila Real de Santo António com o Lusitano. Ambas as equipas somam agora 15 pontos e ocupam os dois últimos lugares que dão acesso a disputar a fase de subida e o apuramento do campeão.

Por seu turno, nos lugares que, na segunda fase, só permitirão lutar pela permanência estão, para já, Lusitano (14 pontos), Lagoa (12), Silves (8), Guia (3) e Messinense (3).

Refira-se que Silves e 11 Esperanças têm menos um jogo, uma partida que foi adiada devido à presença da formação silvense na quarta eliminatória da Taça de Portugal.