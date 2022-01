Glantosz apresenta primeira faixa do EP de estreia

O artista farense Glantosz apresentou esta semana a primeira faixa do seu EP de estreia, em parceria com Diogo Inácio, intitulada "Intro".

Este é o tema de abertura do EP “Auction”, que pretende “trazer a mesma qualidade e passar a mesma mensagem” que Glantosz pretende transmitir na sua exposição patente em Faro.

Tal como o título indica, “Intro” é uma introdução e “uma representação áudio de todo o processo de criação” do seu EP que “serve para surpreender”.

“Existe na base de referências, que poucos irão apanhar sem me perguntar, mas o objetivo é esse, eu quero que perguntem”, refere o artista em comunicado.

A música foi produzida e escrita pelo próprio, com captação de áudio no Studio27, em Faro, considerado como “o melhor estúdio abaixo do Tejo”.

“Intro” já se encontra disponível no Youtube e será lançada em todas as plataformas digitais no dia 31 de janeiro.