GNR detém 7 suspeitos por tráfico de droga no Algarve

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve, entre terça e quarta-feira, sete pessoas suspeitas de traficarem estupefacientes no Algarve e no Alentejo, e apreendeu mais de 15 mil doses de drogas, armas e munições.

Os suspeitos, seis homens e uma mulher, com idades entre os 24 e os 41 anos, foram detidos durante uma operação policial de combate ao tráfico de estupefacientes, que culminou uma investigação iniciada há oito meses pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Loulé, anunciou a guarda em comunicado.

Durante a operação, as autoridades realizaram 13 buscas domiciliárias e seis em veículos, as quais resultaram na apreensão de 6.115 doses de cocaína, 9.659 de haxixe, 45,6 gramas de MDMA, 70 doses de liamba, diversos comprimidos, esteroides, duas armas, diversas munições, cinco viaturas e diverso material de som, imagem e de comunicações.

Foram também apreendidas duas balanças de precisão e cerca de 40 mil euros, dinheiro que pode ter resultado da “atividade ilícita relacionada com o tráfico de estupefacientes em larga escala” na região do Algarve e do Baixo Alentejo, indicou a guarda.

A operação policial contou com o apoio de toda a estrutura de investigação criminal e do destacamento de intervenção de Faro da GNR, com a colaboração da Polícia de Segurança Pública.

Os sete detidos vão ser presentes ao Tribunal Judicial de Faro na quinta-feira para serem ouvidos em primeiro interrogatório judicial e para aplicação de eventuais medidas de coação.