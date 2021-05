GNR detém suspeitos de tráfico de droga em Messines e Castro Marim

As autoridades detiveram dois homens suspeitos de tráfico de estupefacientes em duas operações distintas, uma em Castro Marim, na fronteira com Espanha, e outra em São Bartolomeu de Messines, no concelho de Silves, na terça-feira, anunciou a GNR.

Em São Bartolomeu de Messines foi detido um homem, de 50 anos, no âmbito de uma “investigação por tráfico de estupefacientes” que levou à execução de mandados de busca domiciliária e a duas viaturas e resultou na apreensão de 700 doses de canábis, nove plantas de canábis em fase juvenil, uma estufa para cultivo de canábis e 185 euros, quantificou a GNR num comunicado do Comando Territorial de Faro.

A segunda operação, realizada em Castro Marim, na fronteira luso-espanhola junto à ponte internacional sobre o rio Guadiana, culminou com a detenção de outro homem, também com 50 anos, que “tinha na sua posse mais de 2.000 doses de haxixe e cerca de 270 euros em numerário”, esclareceu a força de segurança.

A mesma fonte acrescentou que, além da droga e do dinheiro, foi também apreendido o motociclo que conduzia quando foi intercetado, e adiantou que os dois homens iriam ser presentes a primeiro interrogatório judicial nos tribunais de Portimão, no caso do detido em São Bartolomeu de Messines, e de Faro, no caso do detido na fronteira com Espanha.

