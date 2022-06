GNR e PSP detetaram 722 infrações por falta de cinto ou cadeirinha

Na Campanha de Segurança Rodoviária “Cinto-me vivo”, da responsabilidade da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), da Guarda Nacional Republicana (GNR) e da Polícia de Segurança Pública (PSP), realizada entre os dias 21 e 27 de junho, foram fiscalizados em Portugal 49.537 veículos, tendo sido registado um total de 12.642 infrações, das quais 722 relativas à não utilização ou utilização incorreta dos dispositivos de segurança.

A campanha decorreu nos dias 21 a 27 de junho e teve como objetivo alertar os condutores e passageiros para a importância de utilizarem sempre, e de forma correta, os dispositivos de segurança.

Esta campanha contou, uma vez mais, com a participação do serviço da administração regional da Região Autónoma dos Açores em ações de sensibilização, completando o trabalho de fiscalização que tem sido realizado pelos comandos Regionais da PSP.

Inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2022, a campanha foi divulgada nos meios digitais e através de cinco ações de sensibilização da ANSR, realizadas em simultâneo com as operações de fiscalização da responsabilidade da GNR e PSP, nas localidades de Lisboa, Albufeira, Beja, Portalegre e Seixal. Idênticas ações ocorreram na Região Autónoma dos Açores.

Na campanha foram sensibilizados 375 condutores e passageiros no Continente, a quem foram transmitidas as seguintes mensagens: utilize sempre uma cadeirinha homologada, devidamente instalada, e adaptada à altura e peso da criança; utilize sempre o cinto de segurança, em todos os lugares do veículo, e em todos os percursos, mesmo nos de curta distância; utilize o capacete de modelo aprovado, devidamente ajustado e apertado.

Para além da sensibilização presencial, a divulgação por parte dos media, designadamente dos canais televisivos, permitiu alcançar um público vasto e diversificado.

Número de veículos fiscalizados Total de Infrações Infrações Dispositivos de Segurança GNR 31.623 8.449 570 PSP 17.914, dos quais 14.983 em território continental 4.193, das quais 3.768 em território continental 152, das quais 123 em território continental Total PORTUGAL 49.537 12.642 722 Total território continental 46.606 12.217 693

No período da campanha, de 21 a 27 de junho de 2022, registou-se um total de 2.419 acidentes, de que resultaram 10 vítimas mortais, 48 feridos graves e 719 feridos leves.

As 10 vítimas mortais, 9 do sexo masculino, tinham idades entre 9 e 85 anos.

Os 9 acidentes com vítimas mortais ocorreram nos distritos de Vila Real, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Santarém, Lisboa, Beja e Faro.

Destes acidentes, ocorreram 3 em estradas nacionais, 3 em arruamentos, 2 em itinerários complementares e 1 numa auto estrada.

Verificou-se que houve 5 colisões, envolvendo ao todo 6 veículos ligeiros, 2 veículos pesados, 1 motociclo e 1 ciclomotor, bem como 4 despistes, por parte de 2 veículos ligeiros, 1 motociclo e 1 ciclomotor.

Relativamente ao período homólogo de 2021, verificaram-se mais 420 acidentes, mais 2 vítimas mortais, mais 8 feridos graves e mais 78 feridos leves.

Com esta campanha, foi dado mais um passo para o envolvimento dos condutores no desígnio

de tornar a segurança rodoviária uma prioridade de todos.