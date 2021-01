GNR faz detenção por violência doméstica em Armação de Pêra 

A GNR deteve no sábado um homem em flagrante delito por violência doméstica contra a companheira em Armação de Pêra, anunciou o Comando Territorial de Faro da força de segurança.

Os militares do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Portimão da Guarda Nacional Republicana (GNR) receberam uma denúncia por violência doméstica e, quando chegaram à residência em causa, encontraram “a vítima, uma mulher de 30 anos”, com marcas de “agressões físicas e de uma tentativa de estrangulamento por parte do companheiro”, de 22 anos.

“Após diligências policiais, foi ainda possível apurar que o agressor efetuava um controlo dos movimentos da vítima”, indicou ainda a GNR, precisando que o jovem agressor tem “antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza”.

