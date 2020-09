Golfe: Coetzee conquista quinto título no Portugal Masters em Vilamoura

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Foi uma luta renhida até ao fim, mas o sul-africano George Coetzee conseguiu segurar a vantagem e sagrar-se campeão do Portugal Masters, que terminou no Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, onde Ricardo Melo Gouveia foi o melhor português.

George Coetzee, de 34 anos, partiu para a última volta com apenas um shot de vantagem e teve em risco a liderança até ao buraco 17, onde assinou o quinto birdie do dia (nos buracos 7, 8, 11, 16 e 17) para sentenciar a vitória, com 268 pancadas (66+70+66+66), 16 abaixo do Par do campo (71).

Depois de uma derradeira ronda isenta de bogeys, o sul-africano conquistou o quinto título do European Tour na 14.ª edição do torneio português, que se realizou à porta fechada, devido ao novo coronavírus, e irá ascender ao 25.º lugar da Corrida para o Dubai.

A duas pancadas do novo campeão do Portugal Masters, que triunfou também no Sunshine Tour na semana passada, terminou o inglês Laurie Canter, ao registar um agregado de 270 pancadas (64+72+68+66), 14 abaixo do Par.

Tommy Fleetwood, número 16 do ranking mundial e uma das grandes figuras da seleção europeia da última edição da Ryder Cup, completou o pódio do evento, dotado de um milhão de euros em prémios monetários, ao somar 271 shots (68+71+68+64), a par do sueco Joakim Lagergren (69+69+68+65).

Entre os três portugueses em prova, Ricardo Melo Gouveia despediu-se do traçado algarvio com um double-bogey no buraco 18, mas, graças aos quatro birdies (2, 5, 11 e 15) e apenas um bogey no buraco 9, ascendeu ao 36.º lugar do leaderboard, com 280 (69+72+69+70), três abaixo do Par.

Graças ao bom desempenho no Dom Pedro Victoria Golf Course, Melo Gouveia vai subir ao 246.º lugar da Corrida para o Dubai, enquanto Ricardo Santos irá ascender à 219.ª posição, depois de concluir a participação no Portugal Masters com 282 pancadas (69+71+72+70), duas abaixo do Par, empatado no 50.º posto da classificação.

Já o campeão nacional Tomás Bessa, apesar de ter sido o melhor representante português nas duas primeiras rondas, no final contabilizou 285 pancadas (68+70+75+72), uma acima do Par, após assinar três birdies (2, 5 e 11) e quatro bogeys, e partilhou o 64.º lugar com os ingleses Matthew Southgate e Steven Brown, campeão do Portugal Masters de 2019.