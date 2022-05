Grupo de dança de Altura vence seis medalhas em festival

O grupo de dança “ARUTLA” venceu no sábado, dia 14 de maio, seis medalhas no Festival Dance Kids, que decorreu no palco do Ateneu Artístico Vilafranquense, em Vila Franca de Xira, anunciou a autarquia de Castro Marim.

Entre os 6 e os 17 anos, o grupo de dança conquistou três medalhas de primeiro lugar nas categorias de “Jazz Senior”, “Jazz Júnior” e “Jazz Children”, uma medalha de segundo lugar em “Jazz Senior” e duas medalhas de terceiro lugar com “Jazz Junior” e “Jazz Children”.

Este conjunto de dança tem 18 anos de existência e começou por ser um grupo de amigas que eram movidas pela paixão desta arte.

Atualmente o grupo tem cerca de 45 alunas e é coreografado pela professora Laura Pook, no Clube Recreativo Alturense.