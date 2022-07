Grupo de turistas ingleses vandaliza apartamento em Albufeira

Um grupo de 20 turistas ingleses entre os 20 e os 26 anos vandalizou um empreendimento turístico em Albufeira, deixando um rasto de destruição sem precedentes no referido espaço.

Segundo o relato do proprietário para a CNN, os homens “partiram camas, arrombaram fechaduras e urinaram nos cortinados”, perturbando, durante os quatro dias da estadia os clientes instalados noutros apartamentos do empreendimento.

O responsável pela gestão do apartamento fala num “prejuízo de cinco mil euros”, em “vandalismo” e critica “a falta de atuação das autoridades policiais”.

Em declarações à CNN, o proprietário explica que os problemas “começaram logo na altura do check-in”, momento em os membros do grupo se apresentaram “semidespidos, completamente embriagados, carregados de álcool que traziam do free-shop do aeroporto”, descreve.

Já na a manhã do check-out, “os quartos estavam completamente destruídos, portas partidas, camas partidas, gavetas partidas, garrafas por toda a parte…” revelou o proprietário.

O caso seguiu para o Ministério Público.