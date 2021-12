Grupo Mosqueteiros oferece “Votos Felizes” a associação algarvia

Para este natal, o Grupo Mosqueteiros vai ajudar a Associação Algarvia de Pais e Amigos das Crianças Diminuídas Mentais, em Faro, renovando mobiliário através de donativos, anunciou a empresa.

Com os donativos recebidos através do grupo, esta associação pretende renovar o mobiliário do refeitório em Faro e os móveis e equipamentos da cozinha das instalações de Santa Bárbara de Nexe, onde funciona o Centro de Atividades Ocupacionais.

Esta associação ajuda todos os dias 177 jovens com deficiência ou em risco, residentes em todo o Algarve.

Além desta associação, outras sete a nível nacional foram escolhidas para fazerem parte desta campanha.

Para participar nesta iniciativa, basta aceder ao website e selecionar a instituição em que deseja votar, até 6 de janeiro. Posteriormente, os votos transformam-se num cartão de boas festas que pode ser partilhado nas redes sociais.

Cada voto efetuado terá o valor de 2 euros, que o Grupo Mosqueteiros irá entregar à instituição escolhida, até um máximo de 14.500 euros. A instituição mais votada terá ainda a oportunidade de aceder a um bónus de 4 mil euros.

O ator Diogo Valsassina associou-se a esta causa, apadrinhando a associação farense.

O Grupo Mosqueteiros é constituído pelo Intermarché, Bricomarché e Roady Centro Auto.

