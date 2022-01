Há dois algarvios a lutar pela vitória no The Voice Portugal

João Leote e Edmundo Inácio têm em comum o talento vocal, a paixão pela música e o facto de serem naturais de Portimão. No próximo domingo, dia 23 de janeiro, vão disputar, juntamente com mais três concorrentes, a final do programa da RTP1.

Os dois concorrentes algarvios apuraram-se para a final do The Voice no passado domingo, dia 16, numa gala repleta de emoções fortes.

João Leote, 23 anos, da equipa da mentora Marisa Liz, foi o mais votado da equipa, destacando-se pela performance da canção “Loucura (Sou Fado)”, do fadista Carlos do Carmo.

Já Edmundo Inácio, de 22 anos, acabou por ser o quinta finalista apurado graças à votação do público, depois de já estarem escolhidos os quadro finalistas de cada mentor. Na última gala, o artista brilhou ao interpretar “Sonhos de Menino”, um tema de Tony Carreira.

A final do programa de talentos será disputada no próximo domingo, dia 23 de janeiro, na RTP1.

Os números para participar na votação são o 760 200 632 (Edmundo Inácio) e o 760 200 603 (João Leote).