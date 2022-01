Há um lagoense convocado para o Europeu de Andebol

Gilberto Duarte é o atleta lagoense convocado para representar a nossa seleção no Europeu de Andebol Masculino que decorre de 13 a 30 de janeiro, na Hungria e na Eslováquia. O município já felicitou o atleta.

O selecionador Paulo Pereira divulgou recentemente a lista dos 20 jogadores que irão representar Portugal no próximo Europeu de Andebol sénior masculinos, onde consta o nome do lagoense Gilberto Duarte, atleta do Montpellier HB (França), com 107 internacionalizações e 299 golos pela seleção nacional.

Gilberto Duarte, natural de Lagoa, iniciou o seu percurso na formação do Lagoa Académico Clube, tendo sido transferido para o F.C. do Porto na época 2007/2008, onde foi campeão nacional por sete vezes consecutivas. A partir daí deu o salto para os melhores campeonatos da europa, tendo já representado clubes como o Wisla Plock (Polónia), F.C. Barcelona (Espanha) e o Montpellier HB (França).

Detentor do maior título mundial de clubes, ao serviço do F.C. Barcelona, conta também no seu palmarés com mais 14 títulos nacionais, entre os quais o de campeão nacional, uma Supertaça, uma Taça da Liga e uma Taça de Espanha, no país vizinho, sete vezes campeão nacional em Portugal, duas Supertaças e uma Taça da Liga, também em Portugal.

“Foi com enorme satisfação e orgulho que vi o nome do Gilberto Duarte na lista de convocados para o próximo europeu. O Gil é um grande exemplo para os nossos jovens e é um embaixador de Lagoa por esse mundo afora. Desejo a ele e aos seus companheiros de seleção um grande europeu”, afirmou Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa.