Há um novo complexo de treino e recuperação de lince-ibérico no Algarve

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) apresentou esta terça-feira, dia 03 de maio, o novo Complexo de Treino e Recuperação de Lince-ibérico (CTRLI), inserido no recinto do Centro Nacional de Reprodução de Lince-Ibérico, em Silves. O ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, participou na cerimónia, precedida de mais uma libertação dois exemplares na zona de Alcoutim.

A construção do Complexo de Treino e Recuperação de Lince-ibérico representou um investimento de 600 mil euros e arrancou em outubro de 2018. O equipamento possibilita, através dos dois cercados de treino, verificar se os jovens linces, destinados à libertação no habitat natural, por volta dos 10 meses de idade, dispõem de condições físicas e comportamentais adequadas à subsequente sobrevivência. O objetivo do Centro é treinar e reforçar comportamentos que os tornem mais resilientes perante os estímulos e fatores de risco que irão surgir num meio natural não controlado humanamente, quando ocorrer a libertação.

O CTRLI permite ainda acolher temporariamente, tratar e recuperar exemplares de Lince-ibérico, provenientes da natureza, doentes ou feridos e que apresentem condições de recuperação viável, em condições de biossegurança, isto é, sem interferirem com os espaços físicos e com as operações de maneio dos exemplares detidos em cativeiro – progenitores e crias ou juvenis.

Foi também neste dia que decorreu a libertação de mais dois exemplares de lince-ibérico entre Pereiro e Fonte Zambujeiro de Cima (Alcoutim), numa das áreas de expansão natural da população constituída na área de reintrodução da espécie no Vale do Guadiana. Esta foi a segunda solta que decorreu fora da região do Alentejo, desde o início do projeto de reintrodução da espécie em território nacional. Foram reintroduzidos na natureza dois linces: Sidra (fêmea) e Salao (macho), ambos com 13 meses de idade, provenientes do Centro de Cría del Lince-Ibérico de Zarza de Granadilla, em Cáceres (Espanha). Os dois animais foram previamente submetidos a controlo sanitário no Centro de Reprodução onde nasceram e são portadores de coleiras emissoras para subsequente monitorização.

Recorde-se que o JA acompanhou a primeira solta de linces-ibéricos, nascidos em cativeiro, em território algarvio. Apesar de Sismo e Senegal, macho e fêmea, respetivamente, terem nascido no Centro de Reprodução de El Acebuche (Andaluzia, Espanha), foram libertados Giões, concelho de Alcoutim, no dia 24 de fevereiro de 2022.