Esta terça-feira, dia 19, um homem de 74 anos morreu em Vale Formoso (Tavira) na sequência de um despiste com um trator agrícola.

O alerta para o acidente foi dado às autoridades depois das 17:00, sendo o óbito declarado no local às 17:30.

No local do acidente estiveram, segundo informções da Proteção Civil, estiveram 17 operacionais, apoiados por oito veículos do INEM, Bombeiros e GNR.

A equipa de psicólogos do INEM também prestou serviço na local.