Homem ferido com gravidade após ser esfaqueado

Um homem foi esfaqueado esta quinta-feira, dia 26 de maio, em Albufeira, tendo sido conduzido para o hospital de Portimão com ferimentos graves, disse fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

A vítima é um homem com “entre 65 e 70 anos” e foi “esfaqueado nas costas”, tendo ainda “pedido auxílio no quartel dos bombeiros” locais e “quando a GNR chegou ao local, cerca da 01:30, já estava a ser assistido”.

“Foi depois transportado para o hospital”, disse a fonte das Relações Públicas do Comando Territorial de Faro da força de segurança.

A mesma fonte adiantou que, “pela gravidade” do crime, a “investigação passou para a Polícia Judiciária”.

Questionado sobre se o autor já tinha abandonado o local do crime quando as autoridades chegaram, o major Abel Adriano respondeu que “se desconhecem as circunstâncias” em que o esfaqueamento se deu.

“Agora é a PJ que está a investigar o caso”, reiterou o oficial da GNR.