IEFP e município de Lagos lançam cursos de formação em agricultura

O Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) e o município de Lagos, através do Viv’o Mercado, estão a promover cursos de formação na área alimentar e agrícola junto dos participantes do mercado e da população em geral,

O principal objetivo dos cursos é incentivar a aquisição competências nas áreas da produção e transformação de produtos hortícolas e frutícolas, com vista à promoção da economia local, produção agrícola sustentável e regeneração do meio rural no concelho.

Resultado de uma parceria estabelecida entre as duas entidades desde 2018, esta iniciativa surge da necessidade de proporcionar a produtores agrícolas locais os conhecimentos e a experiência necessários para desenvolvimento da sua atividade.

Este novo plano de formação terá início esta semana com o curso de Poda e Enxertia em Fruticultura, o qual conta com um total de 30 interessados.

Estão agora disponíveis para inscrição, em horário pós laboral, os cursos “Sistema de HACCP para Sistemas de Gestão e Segurança Alimentar” (25 horas), Higiene e segurança alimentar” (25 horas), “Plano de negócio – Criação de micronegócios” (25 horas), “Condução de veículos agrícolas Categoria I” (25 horas), “Fabrico de compotas, conservas e licores” (25 horas), “Modo de produção Bio” (50 horas) e “Processos e métodos de proteção fitossanitária e de aplicação de produtos fitofarmacêuticos” (50 horas).

Os cursos terão início quando se atingir um mínimo de 20 participantes, sendo que são gratuitos. Caso seja do seu interesse, poderá enviar email com manifestação de interesse para vivo.mercado@cm-lagos.pt, sendo posteriormente reencaminhado para o IEFP.

