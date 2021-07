Incêndio de Monchique alastra a Portimão e obriga a evacuação de casas e lar de idosos

O incêndio que lavra em Monchique já passou para o concelho de Portimão e obrigou à evacuação de duas casas e de um lar de idosos na Pereira, junto ao Autódromo de Portimão, informou a proteção civil.

Segundo o Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Faro foram “20 pessoas” que tiveram de ser retiradas do local “de forma preventiva” para evitar “qualquer risco”, já que o incêndio “estava a progredir nessa área”.

A frente de fogo apresenta já “uma área significativa” e o vento “inconstante e forte” somado ao “combustível seco” no terreno está a trabalho dos operacionais obrigando a “um reforço de meios” e à instalação do posto de comando no local.

A mesma fonte indicou que a estrada de acesso ao Autódromo a partir da A22 “tinha sido cortada”.

Às 17:40 havia no terreno 312 operacionais, apoiados por 95 veículos, oito meios aéreos e quatro máquinas de rasto.

O incêndio teve início na zona do Tojeiro, freguesia de Marmelete, concelho de Monchique, com o alerta a ser dado cerca das 13:30. Tem lavrado com intensidade para sul e já passou para o concelho de Portimão, na freguesia da Mexilhoeira Grande.

