Iniciativa Liberal candidata António Sequeira à Câmara de Silves

O engenheiro informático António Sequeira vai candidatar-se pelo partido Iniciativa Liberal (IL) à presidência da Câmara de Silves nas eleições autárquicas marcadas para setembro.

O candidato, de 55 anos, natural dos Açores, mudou-se de Lisboa para Silves em 2020, município algarvio de onde são naturais os seus pais, assumindo à Lusa que a sua candidatura visa contribuir para “dinamizar um concelho que parou no tempo”.

O também empresário ingressou na IL em 2019 – por altura das eleições legislativas –, depois de se desvincular do PSD, partido no qual foi militante entre 2008 e 2018, candidatando-se, agora, pela primeira vez, a um órgão autárquico.

“Venho há vários anos para Silves e continuo a ver um concelho cada vez mais deserto, parado no tempo e sem perspetivas de futuro para os jovens”, apontou António Sequeira.

Na opinião do candidato, “os jovens têm de sair do concelho para estudarem e procurarem oportunidades de emprego, tal como há 60 anos, em que muitas pessoas decidiam emigrar à procura de melhores condições de vida”.

António Sequeira tem como adversários conhecidos na corrida à presidência da Câmara de Silves a atual presidente, Rosa Palma (CDU), Luís Guerreiro (PS) e João Garcia (PSD).

Nas eleições autárquicas de 2017, a CDU, coligação formada pelo Partido Comunista Português (PCP) e Partido Ecologista Os Verdes (PEV), obteve a maioria absoluta em Silves, com 52,65% dos votos de um total de 15.530 votantes, elegendo quatro dos sete lugares do executivo.

O PSD (21,61%) foi a segunda força política mais votada, alcançando dois lugares, seguido do PS (14,39%), com um. Seguiu-se o BE (3,18%) e a coligação CDS-PP/PPM (2,32%), partidos que não alcançaram qualquer representação na Câmara.

As eleições autárquicas estão marcadas para 26 de setembro.

