Instalações da GNR de Lagos estão a ser remodeladas

As obras de remodelação das instalações da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Lagos já estão em curso no edifício multifunções do Chinicato com um investimento superior a 347 mil euros, anunciou a autarquia.

A remodelação, lançada pela Câmara Municipal de Lagos no âmbito do Contrato de Cooperação Interadministrativa tem um prazo de execução de 210 dias e pretende melhorar as condições de funcionamento da força de segurança.

Naquele edifício, propriedade do município, esteve em funcionamento durante alguns anos o Departamento de Obras e Urbanismo da autarquia, tendo depois acolhido outros serviços como a Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Algarve e o Subdestacamento de Trânsito de Lagos da GNR.

A GNR de Lagos está instalada, desde 1911, numa parte do edifício do antigo Convento da Nossa Senhora do Loreto.