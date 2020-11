Investigadora do CCMAR Maria Teresa Dinis ganha Medalha de Mérito Científico

Maria Teresa Dinis, Professora Emérita da Universidade do Algarve e investigadora do Centro de Ciências do Mar (CCMAR), foi distinguida esta terça-feira, 3 de novembro, com a Medalha de Mérito Científico, na cerimónia do Encontro Ciência’20, anunciou a Universidade do Algarve.

A investigadora foi destacada pela importância da sua investigação na área da Aquacultura em Portugal e pelo papel ativo no desenvolvimento das ciências do mar no Algarve, em particular através da fundação do CCMAR.

Teresa Dinis, que ainda se mantém no ativo, vê esta Medalha como um reconhecimento do seu trabalho e da sua vasta e reconhecida carreira científica.

As medalhas de mérito científico destinam-se a galardoar as individualidades nacionais ou estrangeiras que, pelas elevadas qualidades profissionais e de cumprimento do dever, se tenham distinguido por valioso e excecional contributo para o desenvolvimento da ciência ou da cultura científica em Portugal.

O encontro anual de investigadores, que decorreu estas terça e quarta-feira em Lisboa, é promovido pela Fundação para a Ciência e Tecnologia em colaboração com a Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e a Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, e conta com o apoio institucional do Governo, através do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.