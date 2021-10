Isilda Gomes tomou posse em Portimão com “mangas a arregaçar”

Isilda Gomes tomou posse como presidente da Câmara Municipal de Portimão na segunda-feira, no auditório do TEMPO dando o pontapé de saída para o seu último mandato com “mangas a arregaçar” em relação aos projetos futuros.

“Temos mangas a arregaçar, porque há muita obra para concretizar num futuro imediato”, refere Isilda Gomes, acrescentando que “os novos rumos foram e são um tempo de mudança”, com um “conjunto avultado de projetos e obras em curso”.

Isilda Gomes e o seu executivo acreditam “que este é um projeto político ganhador, porque Portimão também ganhou. Ganhou na economia, no respeito institucional, na coesão social, no dinamismo cultural, na valorização do ambiente, na promoção do desporto, no apoio à educação, na salvaguarda do património, na proteção civil e na capacidade de resposta dos serviços municipais”.

A nova vereação da Câmara Municipal de Portimão passa agora a ser composta por Isilda Gomes, Álvaro Bila, Filipe Vital, Teresa Mendes e João Gâmboa do PS, Rui André e Ana Fazenda da coligação Um Novo Portimão (PSD, MPT e PPM), Luís Carito do Movimento Portimão Mais Feliz (CDS, Nós Cidadãos e Aliança) e Pedro Xavier do Chega.

Para a Assembleia Municipal de Portimão, foram empossados Isabel Guerreiro, Carlos Café, Abílio Lima, Marina Esteves, José Figueiredo Santos, Júlio Ferreira, Sheila Tomé, Joaquim Paulino, Pedro Moreira, Ana Sofia Vicente, Carlos Osório e Rui Algarve do PS, Carlos Gouveia Martins, Natalino Alves, Cristina Velha, Américo Mateus e Vítor Couto da coligação Um Novo Portimão (PSD, MPT e PPM), Ângela Venâncio Quadros, João Gonçalves Caetano e Marta Caetano do Movimento Portimão Mais Feliz (CDS, Nós Cidadãos e Aliança), Mário Espinha, Paulo Jorge Canha e Maria Manuela Trigo do Chega, Pedro Mota e Marco Pereira do Bloco de Esquerda, Maria de Lourdes Melo da CDU e Daniela Duarte do PAN.

No final da cerimónia, decorreu a primeira reunião de funcionamento da Assembleia Municipal, onde foi eleita a mesa para o período autárquico entre 2021 e 2025, presidida por Isabel Guerreiro.

Antes da tomada de posse, os convidados foram brindados com uma animação musical a cargo da Academia de Música de Portimão.

PUB