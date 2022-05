ISMAT dedica uma semana ao desporto em Portimão

O Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (ISMAT), em Portimão, vai dedicar a semana entre os dias 30 de maio e 4 de junho ao desporto, anunciou a instituição de ensino.

Esta primeira edição da Semana do Desporto é dirigida aos amantes do exercício físico e contará com a participação de embaixadores como Frederico Raposo, Paulo Caldeira, Rui Batalau, Carla Malveiro, Telma Gonçalves, Vasco Faísca, José Borges, José Augusto, Joana Cruz, Paulo Noga e Gonçalo Castanho.

O objetivo principal deste evento é ser um “contributo da atividade física para a saúde”, contando com a participação de especialistas de referência da área das Ciências do Desporto, Nutrição e Psicologia para refletir e debater temas do setor.

“É com imensa satisfação que a licenciatura em Ciências do Desporto reúne numa só semana tantos colegas de diferentes disciplinas e dimensões da prática desportiva, movidos por um objetivo comum: promover o exercício físico, a sua formação e – principalmente – a sua prática”, afirma o diretor do curso no ISMAT, Rui Batalau, em comunicado.

Esta iniciativa pretende ainda abrir portas para a comunidade em geral, desafiando-os a sair do sofá e a participar em várias atividades, além das palestras.