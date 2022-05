Jantar de aniversário do PSD/Olhão homenageou militantes

O jantar-convívio do 48.º aniversário do PSD/Olhão decorreu na sexta-feira, dia 6 de maio, no restaurante JJ, com homenagens aos militantes, anunciou o partido.

Este evento contou com a participação de uma centena de militantes e simpatizantes, além dos deputados eleitos pelo círculo eleitoral de Faro, Luís Gomes, Rui Cristina e Ofélia Ramos.

O presidente da União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta, Manuel Carlos, apelou durante o seu discurso à união de todos os militantes “”rumo a novas vitórias”, enfatizando que “só essa união será capaz de gerar junto do eleitorado a confiança que conquista votos”, segundo o comunicado.

Já o presidente do PSD/Olhão, António Andrade, destacou o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela concelhia, destacando o gabinete de coordenação autárquica, que tem como objetivo “fomentar a proximidade entre eleitores e eleitos” e o gabinete de comunicação e marketing “que tem amplificado a divulgação pública das atividades políticas de todos os órgãos autárquicos”.

O responsável anunciou ainda, para breve, a reativação da JSD/Olhão, informando que existe já um grupo de jovens “apto para abraçar o projeto”.

Já o presidente do PSD/Algarve, Cristóvão Norte, disse no seu discurso que “a razão porque estamos aqui é porque temos orgulho no nosso passado, temos orgulho em ser social-democratas e daqueles que nos antecederam”.

- Publicidade -

“Usem o distintivo com orgulho, nunca o escondam, nunca se embaracem por ser do PSD”, apelou aos militantes.

Os homenageados presentes foram distinguidos com um diploma, entregue em mãos pelo presidente do PSD Algarve.