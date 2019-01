Jerónimo de Sousa em comício do PCP em Portimão

.

O PCP vai realizar no próximo dia 9 de fevereiro, no auditório do museu de Portimão, um comício que contará com a presença de Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, e João Ferreira, primeiro candidato da CDU nas eleições ao parlamento europeu, que terão lugar a 26 de maio.

Esta iniciativa insere-se na atividade geral do PCP na região do Algarve, incluindo a preparação dos atos eleitorais que terão lugar em 2019.

Os comunistas adiantam que esta iniciativa será importante para “demonstrar que, para responder aos problemas estruturais do país, é preciso romper com as imposições da União Europeia, é preciso enfrentar os interesses dos grande grupos económicos privados, é precisa uma outra política, patriótica e de esquerda, é preciso dar mais força ao PCP e à CDU”.

Neste comício, o PCP pretende ainda relembrar “os avanços e conquistas alcançados nos últimos três anos, fruto da luta dos trabalhadores e das populações, bem como da ação decisiva do PCP, mostrando o papel determinante do PCP na reposição de salários e direitos que tinham sido roubados, no aumento das reformas e pensões, na gratuitidade dos manuais escolares, na redução do preço da eletricidade, no desagravamento fiscal sobre o trabalho, entre outros aspetos”.

Jerónimo de Sousa irá ainda falar de temas regionais, como a dependência absoluta do turismo, o combate à precariedade e o aumento dos salários, o reforço dos serviços públicos, designadamente na saúde, o fim das portagens e o investimento na requalificação da rodovia e eletrificação da ferrovia, assim como o apoio às vítimas dos incêndios, entre outros.