João Luís quer repetir bons resultados em Portimão

O algarvio João Luís quer repetir os bons resultados obtidos no Estoril na próxima prova automobilística que vai decorrer em Portimão no domingo, dia 30 de outubro, pelas 16:45, anunciou a equipa de Albufeira.

Na prova anterior, João Luís fez a pole position, conquistou as duas voltas mais rápidas e ganhou ainda as duas corridas trophy ao volante do seu Renault Spyder.

“Na realidade esse é o meu objetivo, mas para isso espero que o carro colabore e se assim for poder-me-ei consagrar campeão nacional da classe trophy. Veremos como vai correr. As corridas são sempre uma incógnita e a prova só termina ao baixar da bandeira”, refere o piloto.

Na sexta-feira, dia 29 de outubro, o piloto de Albufeira, João Luís e o seu Renault Spyder vão realizar as verificações técnicas, seguindo para a sessão de treinos no domingo.

