O fadista José da Câmara vai atuar no décimo aniversário da Associação de Fado do Algarve (AFA), que vai decorrer no dia 13 de abril em Faro.

A festa de aniversário vai ser comemorada com um jantar no restaurante “Bocaxeia”, em Faro, a partir das 20:00.

O jantar contará ainda com a atuação de outros fadistas algarvios, com um preço de 17,50 euros por pessoa.

As reservas devem ser feitas através dos contactos da Associação de Fado do Algarve.