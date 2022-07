José Milhazes apresenta livro sobre história da Rússia em Tavira

José Milhazes vai apresentar a sua obra intitulada “A mais breve história da Rússia”, em Tavira, no dia 16 de julho, anunciou a autarquia.

A apresentação vai decorrer pelas 17:00 na Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, no âmbito do programa “Encontro com Autores”, com moderação do professor de história da Escola Secundária de Tavira, José Couto.

José Milhazes, nesta obra, “descreve uma viagem fascinante que atravessa séculos e séculos da história, cultura e civilização russas que começa, nos povos eslavos, vários séculos antes de Cristo e acaba na atualidade, com Putin”, segundo o comunicado.

O autor é um especialista sobre sociedade, política e história da Rússia, tendo-se tornado figura assídua nos noticiares portugueses desde o início da guerra na Ucrânia.