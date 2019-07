Jovem atleta algarvio vence campeonato nacional de velocidade

O júnior Iago Bebiano, do Kayak Clube Castores do Arade (Lagoa), sagrou-se campeão nacional de K1 200 metros, em Montemor-o-Velho, durante o campeonato nacional disputado, no passado fim de semana, no Centro de Alto Rendimento.

O jovem atleta algarvio conquistou o título nacional de K1 Juniores 200 metros, distância em que, recentemente, alcançou a medalha de bronze no Campeonato da Europa de Juniores e Sub-23, disputado na República Checa.

Na distância de 500 metros, Iago Bebiano alcançou mais um pódio, terminando na terceira posição.

No total, o Kayak Clube Castores do Arade arrecadou nesta competição dois títulos de campeões nacionais, dois de vice-campeões e três medalhas de bronze.

A prova atingiu uma tal dimensão que a Federação Portuguesa de Canoagem optou por dividir a competição por dois fins de semana, sendo que esta fase foi apenas para os atletas dos escalões juniores, seniores e veteranos, que ultrapassaram os 600 participantes.

Veterana Ana Bebiano também conquista título nacional

Na competição de veteranos, Ana Bebiano (Kayak Clube Castores do Arade) conquistou o título nacional de K1 500m Vet-A, o K4 500m Vet-B, constituído por Orlando Silva, Sérgio Tavares, Nuno Silva e Sérgio Carapinha, conquistou o vice-campeonato, atrás do quarteto do Náutico de Crestuma. Em K2 1000m, os Castores conseguiram a proeza de colocar duas duplas no pódio, com Nuno Silva/António Luis e Orlando Silva/Sérgio Tavares, respetivamente, a arrecadarem o segundo e terceiro lugares. Ainda em Vet-B, Orlando Silva terminou a prova individual de K1 1000m na terceira posição, trazendo mais um lugar de pódio para o Algarve.

Destaque ainda para a final A alcançada por Rodolfo Neves, na sempre muito disputada categoria de K1 1000m Seniores, onde terminou num honroso oitavo lugar, numa final onde o vencedor foi o atual campeão do mundo da distância, o atleta do Sport Lisboa e Benfica, Fernando Pimenta, seguido do Olímpico, Emanuel Silva, do Sporting Clube de Portugal, e de Ruben Boas, atleta de seleção.

A classificação coletiva só será apurada após o próximo fim de semana, aquando do Nacional para os escalões iniciados, infantis e cadetes, onde o clube algarvio KCCA, mais uma vez, marcará presença no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho, com a sua equipa mais jovem.