Juan Reixach Abril vence sexta edição do Triatlo de Altura

O júnior não federado Juan Reixach Abril foi o grande vencedor da edição deste ano do Triatlo de Altura, no concelho de Castro Marim, que decorreu no domingo, anunciou a autarquia.

Atletas federados e não federados voltaram a competir em 1,5 quilómetros de natação, 40 de ciclismo e 10 de corrida, numa prova que decorreu entre as 10:00 e as 14:00, integrada no Campeonato do Algarve de Triatlo Standard.

O vencedor da competição realizou um tempo de 02:07:33, enquanto em segundo lugar ficou colocado Marco Canelas, do escalão 35-39 anos, do Triatlo de Faro.

Já em terceiro lugar ficou o atleta Nelson Mestre, do escalão 40-44 anos, do Lusitano/Frusoal, com um tempo de 02:15:59.

Na vertente feminina, a grande vencedora foi Bila Duarte, do escalão 35-39 anos, da equipa de Faro, seguido de Cristiana Martins do escalão 25-29 da Estoril Praia Credibom e Dina Martins, do escalão 45-49 do FC Ferreiras.

Na classificação de equipas, o Triatlo de Faro ficou em primeiro lugar no masculino, enquanto FC Ferreiros ficou em segundo.

A sexta edição do Triatlo de Altura foi organizada pelo Clube Leões do Sul, Câmara Municipal de Castro Marim e pela Federação de Triatlo de Portugal, com o apoio da Região de Turismo do Algarve, Castro Marim Golfe & Country Club, Junta de Freguesia de Altura e da delegação regional do Algarve do Instituto Português do Desporto e Juventude.

