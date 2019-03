Lagoa entrega Prémio Maria Barroso no Dia da Mulher

O município de Lagoa vai dar a conhecer esta sexta-feira, dia 8 de março, durante as comemorações do Dia Internacional da Mulher, as 18 candidaturas à primeira edição do Prémio Maria Barroso. A cerimónia vai decorrer no auditório Carlos do Carmo, pelas 21h00.

Após a entrega do prémio, sobe ao palco Susana Travassos para encerrar o programa do Dia Internacional da Mulher em Lagoa, com um apontamento musical de grande valia. A cantora algarvia, que assume laços musicais e afetivos com o Brasil e com a América Latina, cantará, entre outras canções do seu próximo álbum de originais “Pássaro Palavra”, o tema “Não Doeu”, composto por Luísa Sobral, sendo um desafio a uma nova consciência sobre violência doméstica.

Em relação ao prémio bienal Maria Barroso, anunciado a 8 de março de 2018 pelo presidente Francisco Martins, foi instituído pelo município de Lagoa, em colaboração com um grupo hoteleiro, com uma dotação de 30 mil euros, e visa distinguir mulheres ou homens que, individualmente ou à frente de instituições, desenvolvam um trabalho relevante nas áreas da não discriminação, da igualdade de género e cidadania.

O júri do prémio decidiu, por unanimidade, atribuir o prémio a Maria do Céu Farrajota Castanho Lombo da Cunha Rego, pelo “relevante contributo no desempenho da sua atividade profissional e cívica no domínio da igualdade de género, com forte influência na introdução na agenda nacional e europeia das matérias associadas à conciliação trabalho/família e vida privada, destacando-se nas funções de secretária de Estado para a Igualdade, como presidente da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, como vice-presidente da Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres, como membro do conselho de administração do Instituto Europeu para a Igualdade de Género, como adjunta do Gabinete do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e como membro do Comité Consultivo sobre a Igualdade entre Homens e Mulheres da Comissão Europeia, entre outras funções que desempenhou ao longo da sua vida, mantendo até à data uma participação ativa ao nível da academia e da vida pública em geral”.