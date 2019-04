Lagoa: Lura em concerto no auditório Carlos do Carmo

A cantora cabo-verdiana Lura atua no próximo sábado, dia 19, no auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, em noite comemorativa dos 246 anos da criação daquele concelho, e apresentação do ano temático de 2019 – “Lagoa Cidade Inclusiva”.

“O tema deste ano é a continuidade natural da forma como Lagoa tem assumido as causas da educação, de uma gestão inteligente e sustentada dos recursos próprios, promovendo a inclusão de todo(a)s na vida pública, fomentando a aprendizagem de uma educação permanente, bem como a inovação, a participação, a colaboração e o pensamento crítico de todo(a)s o(a)s cidadã(o)s”, adianta a autarquia.

O encerramento da cerimónia estará a cargo de Lura, cantora de ascendência cabo-verdiana que traz a Lagoa um concerto diferente, estreando um novo visual artístico e musical. A cantora, dona de uma voz invulgar e que já fez duetos com grandes nomes da música, regressa agora com uma nova aposta de cantar o “amor”, sentido de maneira diferente por ter sido mãe, mantendo-se, no entanto, fiel a música tradicional cabo-verdiana.