Lagoa promove formação intensiva em oficina de roda de oleiro

A Escola de Artes de Lagoa Mestre Fernando Rodrigues está a promover uma formação intensiva em oficina de roda de oleiro entre os dias 25 e 29 de outubro, anunciou a autarquia.

“É de longa data conhecida a estreita relação da cidade de Lagoa com a olaria. Comprometida em manter a tradição em Lagoa, damos-lhe agora a oportunidade de praticar esta arte tradicional”, refere o município em comunicado.

Esta formação, lecionada por Ricardo Lopes, vai decorrer pelas 10:00 e pelas 13:00 para o nível iniciado e pelas 14:00 e 17:00 para o nível avançado.

Ao longo de cinco sessões, os participantes vão adquirir os conhecimentos e competências fundamentais para usar a roda de oleiro, com o objetivo de dotar os inscritos com “uma base sólida comum, que lhes permita desenvolver um trabalho de autor”.

As inscrições estão abertas para maiores de 16 anos com vagas limitadas e devem ser feitas para o e-mail escola.artes@cm-lagoa.pt com o nome do participante, contactos e indicação do nível.

PUB