Lagoa recebe exposição em que é possível “ver e sentir” a fotografia

A Escola de Artes Mestre Fernando Rodrigues, em Lagoa, recebe a exposição de fotografia “Light of the Senses” de Ralph Torgardh, que estará em exibição na Galeria Manuela Vale entre 24 de fevereiro e 21 de abril.

“A luz é muito importante na hora de fotografar, se não, o mais importante. Quando consegue captar a luz certa, ela dá-lhe sentimento, toca os seus sentidos”, pode ler-se na sinopse da exposição de Ralph Torgardh, natural da Suécia.

Nesta mostra, o artista opta por retratar o poder a luz com recurso a imagens a preto e branco. Ralph Torgardh explica que “as fotos são relativamente escuras, talvez não vá ter certeza do que vê, mas a luz na foto, poderá abrir os seus sentidos”. Nesta exposição, é o visitante que decide o que vê.

Pássaros, imagens macro, a arte do grafiti e a fotografia de rua são algumas das temáticas que compõem a exposição de Ralph Torgardh.

A exposição pode ser visitada de segunda-feira a sexta-feira entre as 09:30 e as 12:30 e entre as 14:30 às 17:00.