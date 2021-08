Lagoa recebe Festival Internacional de Magia em setembro

Lagoa vai ser palco da primeira edição do Festival Internacional de Magia nos dias 3 e 4 de setembro, sob a direção artística de Paulo Cabrita, anunciou a autarquia.

O Lagoa Magic Fest terá o primeiro dia dedicado à magia de rua, com espetáculos em seis locais do concelho, além da Noite de Gala no Auditório Municipal Carlos do Carmo, no dia seguinte.

Os espetáculos de rua vão decorrer em Porches, Estômbar e no Parchal, pelas 11:00, enquanto às 18:00 acontecem na Praia do Carvoeiro, em Lagoa e em Ferragudo, de forma gratuita.

Arkadio & Solange, José de Lemos, Salguery, Mr. Dava, Manuel Barata e Paulo Cabrita são alguns dos mágicos que irão participar neste festival.

A 4 de setembro vai ter lugar a Noite de Gala no auditório, cujos bilhetes já se encontram à venda nos locais habituais a um preço de 8 euros.

